Nuovo regista per gli incredibili 3 | tutte le novità sul film

Il mondo di Gli Incredibili si prepara a una svolta emozionante: con il cambio di regista per il terzo capitolo, i fan si chiedono quali novità ci riserveranno queste nuove avventure. Pixar, sempre attenta a mantenere alta la qualità e l’innovazione, promette sorprese e colpi di scena inediti. La domanda ora è: come influenzerà questa scelta creativa il destino dei supereroi più amati del grande schermo? Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie!

Le produzioni animate della Pixar sono sempre state caratterizzate da una forte attenzione ai dettagli e da un continuo sviluppo di progetti ambiziosi. Recentemente, si è verificato un cambiamento rilevante riguardante il terzo capitolo di Gli Incredibili, uno dei franchise più amati dal pubblico. La notizia riguarda la sostituzione del regista originale, un elemento che potrebbe influenzare significativamente la direzione futura del film. la decisione di cambiare il regista di gli incredibili 3. Originariamente, si era creduto che Brad Bird, autore e regista di grande esperienza all'interno della Pixar, avrebbe diretto il terzo episodio della saga.

Gli Incredibili 3 | Disney e Pixar hanno scelto il nuovo regista - Gli Incredibili 3 si appresta a tornare sul grande schermo con una nuova avventura, e questa volta a guidare la regia è Peter Sohn, regista dei recenti successi Elemental e Il Viaggio di Arlo.

Il regista Luca Dal Canto sul primo teaser del film documentario "Igor. L'eroe romantico del calcio": "Igor è un artista, il calcio è un’arte e non poteva non esistere un film documentario su uno dei più grandi calciatori italiani degli anni’90 con incredibili valori spo Partecipa alla discussione

Gli Incredibili: Peter Sohn alla regia del terzo film #Notizie #GliIncredibili3 #PeterSohn #Pixar Partecipa alla discussione

