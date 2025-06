Nuovo innesto per la Reyer femminile | ecco Francesca Pasa punto fermo della Nazionale

Il nuovo innesto della Reyer Femminile rappresenta un passo decisivo nel percorso di rifondazione della squadra. Dopo aver salutato sette giocatrici e accolto la stella croata Ivana Dojkic, Venezia si rafforza ulteriormente con Francesca Pasa, punto fermo della nazionale. Con questa scelta strategica, la società dimostra di puntare su un talento affidabile e di grande esperienza. La prossima stagione promette emozioni e grandi sfide con questa solida base.

Continua il processo di rifondazione della Reyer femminile. Dopo aver annunciato l'addio a sette giocatrici e l'ingaggio della stella croata Ivana Dojkic, la societ√† veneziana¬†ha messo a segno il secondo colpo di questo mercato: nella prossima stagione, a difendere i colori orogranata ci sar√†. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - Nuovo innesto per la Reyer femminile: ecco Francesca Pasa, punto fermo della Nazionale

