Nuovo CT Italia spunta il nome da non credere | Gli hanno offerto la panchina

Gli ultimi giorni hanno portato una vera rivoluzione nel calcio italiano: tra sorprese e colpi di scena, il nome del nuovo CT della Nazionale ha fatto impazzire i tifosi. Dopo il difficile ko con la Norvegia e la qualificazione in bilico, la FIGC ha deciso di puntare su un profilo inaspettato, offrendogli la panchina azzurra. La domanda ora è: sarà lui a risollevare le sorti della nostra amata nazionale?

Sono giorni caldi per il futuro della Nazionale. L’ultima notizia è da non credere: la FIGC ha offerto la panchina azzurra anche a lui. La sosta per le Nazionali viene spesso considerata noiosa, ma questi ultimi giorni sono stati tutto fuorché noiosi. La nazionale italiana ha vissuto una uno dei periodi più intensi degli ultimi anni. Dopo il tonfo con la Norvegia, con la qualificazione ai Mondiali già a rischio, la FIGC ha deciso di esonerare Luciano Spalletti, rimasto comunque in panchina nella sfida di lunedì contro la Moldavia. Subito dopo il clamoroso annuncio è partito il casting per il nuovo CT. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Nuovo CT Italia, spunta il nome da non credere: “Gli hanno offerto la panchina”

Così Claudio Ranieri all'ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana "Un grande onore, ma ho riflettuto... - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/ranieri-grazie-gravina-ma-resto-a-disposizione-della-roma-2112503 Partecipa alla discussione

CALCIO Gianni Rivera e il Milan di oggi: tra critiche e un’offerta di ritorno; Berlusconi, Arrigo Sacchi in lacrime. “Quando mi offrì la panchina del Milan dissi: ‘O è genio o è pazzo’”.

Panchina Italia, e adesso? Pioli verso la Fiorentina. La Figc prende tempo: i possibili candidati - L'ex allenatore del Milan ha un contratto con l'Al Nassr fino al 2026 ed è in trattativa con la Fiorentina.

Panchina Italia, e adesso? Pioli in pole, Mancini aspetta, spunta l'idea dei ragazzi del 2006... - La sconfitta di Oslo, l'esonero 'inevitabile' di Spalletti e il no a sorpresa di Ranieri: tre colpi da ko per la Federcalcio che adesso è chiamata a ripartire subito, scegliendo in fretta il nuovo ct.

Panchina Italia: doppio incarico Ranieri, il racconto della giornata | CM.IT - Ieri la chiamata del presidente Gravina per convincere Ranieri a 'salvare' la Nazionale e condurla al Mondiale: i dettagli del doppio incarico ...