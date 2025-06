Nuovi controlli di polizia in Corso Sicilia i residenti scrivono al questore | E' un segnale forte

Nuovi controlli di polizia in corso in Sicilia, un segnale forte dai residenti che scrivono al questore. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Catania stanno intervenendo in un cantiere dismesso di Corso Sicilia, segnalato per la presenza di senza tetto e rifiuti abbandonati. Le operazioni sono ancora in corso, testimonianza dell’impegno delle autorità nel garantire sicurezza e decoro alla comunità .

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania stanno effettuando un'ispezione all'interno di un cantiere in disuso di Corso Sicilia in cui i residenti avevano segnalato la presenza di persone senza fissa dimora e rifiuti. Sono ancora in corso le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nuovi controlli di polizia in Corso Sicilia, i residenti scrivono al questore: "E' un segnale forte"

