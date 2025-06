Nuovi alloggi Ers al Rione Candelaro la protesta dei residenti arriva in Comune | Valuteremo delocalizzazione

Nel cuore del Rione Candelaro, i residenti si sono fatti sentire, portando le loro preoccupazioni all’attenzione del Comune riguardo ai nuovi alloggi ERS. La sindaca Maria Aida Episcopo ha ascoltato attentamente, sottolineando la complessità della questione: “Comprendiamo le esigenze dei residenti e le ragioni della loro protesta, ma è difficile modificare il progetto delocalizzando i 56 nuovi alloggi”. La sfida ora è trovare un equilibrio che soddisfi tutte le parti coinvolte.

