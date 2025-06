Nuove tariffe Tim con 200 o 250 GB e minuti illimitati da 6,99€ al mese

Scopri le nuove tariffe TIM pensate per chi desidera massima libertà e connettività senza compromessi. Con opzioni da 200 o 250 GB e minuti illimitati a partire da soli 6,99€ al mese, potrai navigare e comunicare senza limiti. Approfitta dell’attivazione gratuita e del primo mese gratis attivando online, oppure scegli la convenienza di ho Mobile con 100 GB a soli 5,99€. Le tariffe TIM con…

Nuove tariffe TIM per chi passa da iliad e operatori virtuali come PosteMobile, Fastweb e altri virtuali per attivare la tariffa al costo di 6,99€ con minuti senza limiti, 200 SMS e fino a 300 GB di dati in 5G. La tariffa dell’operatore blu va attivata online per ottenere anche il primo mese e l’attivazione gratuiti, mentre la SIM ha un costo di 10€ con 5€ di traffico incluso. ho Mobile ripropone la tariffa con 100 GB a 5,99€. Tariffe TIM con 200 o 250 GB da 6,99€. Nuove tariffe Tim operator attack per chi passa da iliad o operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri virtuali permettorno di ottenere opzioni molto vantaggiose per costicontenuti con una connessione veloce e una grande quantità di giga a basso costo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com