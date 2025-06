Nuove modalità di adesione al Fondo Espero | iscrizione automatica per il personale scolastico assunto dal 2019

Il mondo della previdenza scolastica si rinnova con nuove modalità di adesione al Fondo Espero, pensate per semplificare la vita del personale assunto dal 2019. L’accordo del 16 novembre 2023 introduce l’iscrizione automatica, garantendo maggiori tutele e una gestione più efficiente. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una previdenza più accessibile e sicura per gli insegnanti e il personale scolastico. Scopri come beneficiare di queste novità e assicurarti un futuro sereno.

Con l'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto importanti novità in merito all'adesione al Fondo Espero. L'iniziativa mira a favorire la previdenza integrativa del personale scolastico assunto a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2019, rafforzando le tutele previdenziali e semplificando le procedure di iscrizione. Fondo Espero: destinatari

Fondo Scuola Espero e silenzio-assenso: il MiM convoca i sindacati per le nuove modalità di adesione - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati per il 21 maggio alle 11:00, al fine di discutere le nuove modalità di adesione al Fondo Scuola Espero.

