Nuove Indicazioni Nazionali primo ciclo | la Storia torna centrale con focus su civiltà occidentale e dimensione narrativa | L’approccio deve essere affascinante svincolato da nozionismo

Le nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo scolastico rivoluzionano l’approccio alla storia, restituendole un ruolo centrale e affascinante. Sottolineano come la civiltà occidentale abbia plasmato la narrazione storica, andando oltre il nozionismo e abbracciando una dimensione narrativa coinvolgente. Ricordando Marc Bloch e i primi scrittori di storia, queste linee guida invitano a riscoprire la storia come una meravigliosa avventura di conoscenza, capace di catturare l’immaginazione dei giovani studenti.

La bozza delle Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo dedicano ampio spazio alla disciplina storica, sottolineando come "solo l'Occidente conosce la Storia" nel senso di una riflessione sistematica sul passato. Il documento cita Marc Bloch per evidenziare come "i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia" e come "il cristianesimo è una religione di storici". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

