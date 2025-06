Nuove azioni di prevenzione decise dal comitato per l' ordine e la sicurezza pubblica

Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si impegna a rafforzare le misure di prevenzione, adottando azioni concrete per tutelare sia il personale sanitario che i cittadini nei luoghi di intrattenimento. Durante l'ultima riunione, sono state affrontate tematiche cruciali, con il prezioso contributo degli esponenti delle forze dell'ordine e delle istituzioni, per garantire un ambiente più sicuro e protetto. L’obiettivo è creare un contesto di fiducia e tranquillità per tutti.

Nel corso dell'ultima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sono state trattate le tematiche riguardanti la sicurezza del personale sanitario in servizio nei presidi ospedalieri e la sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento, con il contributo degli esponenti del.

Firenze, sicurezza: furti e spaccio. Nuovo sit-in del comitato di San Jacopino. Gianfaldoni: “Stanchi di essere presi in giro” - A Firenze, la sicurezza continua a destare preoccupazione nel quartiere di San Jacopino, alle prese con furti e spaccio.

