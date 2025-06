Nuova viabilità e più parcheggi in centro storico

Scopri le novità che trasformeranno il cuore di Biassono: sensi unici, nuovi parcheggi e modifiche alla viabilità renderanno la città più sicura, accessibile e vivace. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di chi vive, lavora o visita il centro storico, promuovendo un ambiente più ordinato e accogliente. Questi cambiamenti rappresentano un passo importante verso una mobilità più efficace e sostenibile, favorendo l’incontro tra negozi, attività e cittadini.

Sensi unici, modifiche alla circolazione e la creazione di nuovi parcheggi, a servizio dei negozi, delle attività commerciali e di chiunque frequenti il cuore della città. Cambiamenti in vista per la viabilità nel centro storico di Biassono: poco meno di una decina di strade saranno interessate da novità per quel che riguarda la circolazione, per renderla più sicura e al tempo stesso più fluida, ricavando anche spazi per la sosta a disco orario. Ad annunciare le modifiche è stato il Comune, in attuazione delle linee di indirizzo stabilite già ad aprile dall’amministrazione come conseguenza dei lavori di riqualificazione del centro città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it