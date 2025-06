Nuova regola nel calcio | il debutto agli Europei Under 21 portieri interessati

Gli Europei Under 21 di calcio in Slovacchia segnano un nuovo capitolo regolamentare: è arrivata la regola che punisce i portieri che tengono troppo la palla. Approdata lo scorso marzo dalla IFAB, questa norma mira a rendere il gioco più fluido e dinamico. Se un portiere resterà con la palla in mano oltre otto secondi, sarà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria. L’arbitro adotterà un conto alla rovescia visibile di...

Agli Europei Under 21 di calcio, che incominciano oggi in Slovacchia, debutterà una nuova regola riguardante la perdita di tempo dei portieri. La IFAB aveva approvato la norma lo scorso 1° marzo e la vedremo messa in pratica durante la rassegna continentale di categoria: se un estremo difensore terrà la palla per più di otto secondi, verrà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria. L’arbitro adotterà un conto alla rovescia visibile di cinque secondi per segnalare la parte conclusiva del tempo limite. Il conteggio incomincia quando il portiere detiene il pieno controllo della sfera e non viene ostacolato da giocatori rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuova regola nel calcio: il debutto agli Europei Under 21, portieri interessati

