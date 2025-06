Nuova piscina verso l' apertura scatta la ricerca del gestore | a giorni verrà pubblicato il bando

La prossima apertura della nuova piscina a Viserba segna un importante passo avanti per la comunità, offrendo un’oasi di relax e sport per tutti. Con il bando pubblico in arrivo e il progetto di gestione ormai in fase definitiva, si avvicina il momento di vivere un ambiente inclusivo e all’avanguardia. Questa struttura sarà un punto di riferimento per famiglie, appassionati di nuoto e sportivi, pronti a tuffarsi in un futuro ricco di opportunità.

La nuova piscina a Viserba si appresta ad accogliere nuotatori e famiglie per uno spazio inclusivo e fruibile da tutti a 360 gradi. Avanza spedito il percorso verso l'entrata in funzione della piscina comunale: la giunta ha dato il via libera al progetto di gestione che definisce il quadro per.

