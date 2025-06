Nuova Pescia Romana e Tarquinia tra le migliori società calcistiche del Lazio per la valorizzazione dei giovani

La Tuscia si distingue ancora una volta nel panorama calcistico laziale, grazie all'impegno delle società come Nuova Pescia Romana e Tarquinia, riconosciute tra le migliori per la valorizzazione dei giovani talenti. Il recente Premio Regionale della Valorizzazione Giovani sottolinea l'importanza di investire sul futuro del calcio locale, premiando le squadre che incentivano lo sviluppo dei giovani calciatori. Questa attenzione al talento emergente promette di plasmare un domani ricco di speranze e successi.

Il Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato nelle ultime ore le graduatorie del Premio Regionale Valorizzazione Giovani con i relativi nuovi importi riconosciuti alle squadre vincitrici di ogni singolo girone. C’è anche molta Tuscia in questi riconoscimenti di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nuova Pescia Romana e Tarquinia tra le migliori società calcistiche del Lazio per la valorizzazione dei giovani

