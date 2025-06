Nuova luce per riscoprire la bellezza del Collegio della Mercanzia.

una straordinaria ricchezza di dettagli e atmosfere senza tempo. Questo intervento di rinnovamento non solo valorizza l’antico prestigio del collegio, ma invita anche visitatori e cittadini a riscoprire con occhi nuovi un patrimonio che merita di essere amato e preservato. La nuova luce trasforma ogni angolo in un emozionante viaggio tra storia e arte, rendendo il collegio ancora più vivo e affascinante.

Nuova luce per il Nobile Collegio della Mercanzia. Una nuova illuminazione per esaltare le meraviglie custodite nell’antico scrigno di storia e bellezza di Perugia. I nuovi punti luce installati alla Mercanzia non solo illuminano, ma scolpiscono la decorazione lignea delle pareti, rivelano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it