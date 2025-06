Nuova illuminazione in piazza del Plebiscito a Napoli

Inaugurata con entusiasmo e partecipazione, la nuova illuminazione di piazza del Plebiscito a Napoli rappresenta un passo deciso verso la valorizzazione di uno dei simboli più iconici della città. Alla presenza del prefetto Michele di Bari, questa iniziativa testimonia l’impegno comune di istituzioni e comunità per rendere più vibrante e accogliente il cuore di Napoli. Un’ulteriore conquista che promette di risplendere nel tempo, illuminando il futuro di questa splendida piazza.

Alla presenza del prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stata inaugurata la nuova illuminazione di piazza del Plebiscito a Napoli. "Uno step importante per la riqualificazione di questa piazza, che è un simbolo nel mondo. E' stata un'altra scommessa di una sfida corale che ha visto insieme il Comune di Napoli, il ministero dell'Interno,

Piazza del Plebiscito, ecco la nuova illuminazione. Luci su colonnato, basilica e cupola di uno dei simboli di Napoli. Il sindaco Manfredi: "Rendiamo la città ancora più bella"

Piazza del Plebiscito non sarà più al buio: arriva la nuova illuminazione

