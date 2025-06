Nuova Audi Q5 e?hybrid | il SUV versatile con lunga autonomia elettrica

Scopri la nuova Audi Q5 e-Hybrid, il SUV versatile che unisce performance e sostenibilità. Con un’autonomia elettrica fino a 100 km e una batteria potenziata del 45%, offre libertà di movimento senza compromessi. Disponibile in due livelli di potenza, questa vettura ridefinisce l’efficienza e il comfort, grazie anche alle dotazioni di serie potenziate come il climatizzatore tri-zone. La rivoluzione nel mondo dei SUV è arrivata: lasciati sorprendere dalla Q5 e-Hybrid.

IngolstadtSan?José?Chiapa – 11 giugno 2025. Le versioni plug?in hybrid della Q5 (SUV e Sportback) sono disponibili in due livelli di potenza: 220?kW o 270?kW, con un’autonomia fino a 100?km totalmente elettrici.. La capacità della batteria ad alta tensione è stata ampliata del 45%, con 25,9?kWh (20,7?kWh netti) disponibili per la trazione elettrica.. Le dotazioni di serie sono state potenziate: climatizzatore comfort tri?zona, sospensioni S?sport (per la versione 220?kW) e fari LED plus con luci posteriori LED pro (per la versione da 270?kW).. Static photo, Colour: Glacier white Motore e prestazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it