nuova ambulanza per la croce verde

Un momento di grande orgoglio e speranza per la comunità di Serra San Quirico: durante la manifestazione "Ni-Noo Ni-Noo", è stata inaugurata una nuova ambulanza della Croce Verde e donati due defibrillatori che rafforzano il sistema di emergenza locale. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che con dedizione e coraggio garantiscono sicurezza e assistenza, dimostrando che insieme si può fare la differenza nel salvare vite umane.

Nell’ambito della manifestazione "Ni-Noo Ni-Noo", si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza dell’associazione volontari Croce verde Serra San Quirico e la donazione al Comune di due dispositivi defibrillatori che saranno collocati nel territorio. È stata anche un’occasione per ringraziare gli uomini e le donne che svolgono un servizio di fondamentale importanza per la comunità, legato alla gestione delle emergenze, al trasporto sociale, ma anche alla formazione e alla disseminazione delle buone pratiche. "Ricordando anche la collaborazione della Croce Verde con l’Università degli adulti e con il Centro estivo, che a partire dal primo luglio accoglierà i nostri concittadini più giovani, vogliamo manifestare non solo la nostra gratitudine, ma ricordare ai nostri concittadini che le Associazioni di volontariato vivono della generosità e del tempo di tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it