Nuoto in vasca con il visual trainer per una gara all' insegna dell’inclusione

Esplora l’unione tra passione e inclusione con il nostro visual trainer durante il nuoto in vasca per la gara "Il nostro stile liberissimo". Organizzata dall’associazione Pettirosso, questa seconda edizione, svoltasi presso la piscina Bacchelli, celebra la diversità e l’accoglienza. Un’occasione unica per dimostrare che lo sport può abbattere ogni barriera. Iscriviti e scopri come il nuoto può diventare un gesto di vera inclusione!

‘Il nostro stile liberissimo’: un nome che racchiude tanto, quello della competizione natatoria organizzata dall’associazione Pettirosso, che domenica ha visto la sua seconda edizione svolgersi presso la piscina Bacchelli, da sempre vicina il mondo della disabilità e dell’inclusione. Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Nuoto, in vasca con il visual trainer per una gara all'insegna dell’inclusione

In questa notizia si parla di: inclusione - nuoto - vasca - visual

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA Oggi celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: partecipazione, solidarietà e inclusione. Lo facciamo anche a bordo vasca, dove oltre 1.300 atlete e atleti da tutta Italia stanno dando vita alla ventesima e Partecipa alla discussione

L’ESTATE COMINCIA QUI! ? Martedì 3 giugno apre la VASCA ESTERNA di LU FANGAZZU: un tuffo non solo nell’acqua, ma nel vero spirito dell’estate! ? Sport, relax e divertimento… tutto in un solo posto: ? Corsi di nuoto per adulti e bambini ? Acq Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuoto, in vasca con il visual trainer per una gara all'insegna dell’inclusione; Trofeo Squali. A Gardolo il nuoto nel segno dell'inclusione; 12 ore nuotando con Amore per AISM, la decima edizione a Roma (VIDEO).

Inclusione e sport entrano in vasca grazie a Team Marche - Inclusione e sport entrano in vasca grazie al Team Marche, società sportiva attiva sul territorio provinciale dal 2005 e che,...

Trofeo Squali. A Gardolo il nuoto nel segno dell'inclusione - sensoriale che si sono alternati in vasca con l'aiuto degli istruttori della Buonconsiglio Nuoto: società organizzatrice dell ...