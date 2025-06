Nuno Tavares Juventus Fabiani rivela dei retroscena in merito alla posizione del portoghese | Abbiamo già rifiutato delle offerte per lui…

Nuno Tavares, protagonista di calcio mercato acceso, si trova al centro di un intreccio tra Lazio e Juventus. Il DS biancoceleste, Angelo Fabiani, svela retroscena sorprendenti sulla difficile trattativa per il portoghese, rivelando che le offerte già rifiutate testimoniano l’interesse di grandi club. La strada verso Tavares si prospetta complicata, ma la sfida tra le due big è più accesa che mai: chi avrà la meglio?

Nuno Tavares Juventus, mettere le mani sul portoghese sarà molto complicato: il DS della Lazio Fabiani ha svelato questi retroscena. Strappare Nuno Tavares alla Lazio non sarà missione semplicissima per la Juventus. L'annuncio in tal senso è stato dato dal DS del club capitolino, Angelo Fabiani ai microfoni de Il Messaggero. Di seguito, proponiamo le sue parole che rendono noti dei retroscena sul portoghese, il quale non sembra un giocatore adatto a Maurizio Sarri. PAROLE – « Abbiamo già rifiutato offerte per Tavares ».