Nunez al Napoli arriva la mossa di Manna | la notizia fa impazzire i tifosi

acquisto che alza ulteriormente il livello della rosa e entusiasma i tifosi azzurri. Ora, con la mossa di Manna per Darwin Nunez, il Napoli punta a rafforzarsi ulteriormente e a scrivere un altro capitolo vincente nella sua storia. La campagna acquisti si fa sempre più emozionante: il mercato azzurro non ha mai brillato così!

Arriva la mossa di Manna per permettere l’arrivo di Darwin Nunez al Napoli: la notizia è pazzesca, super colpo in arrivo? Il Napoli è uno dei club più attivi nel panorama europeo sul mercato. Il club azzurro si sta muovendo tanto e ha chiuso un colpo storico come quello relativo a Kevin De Bruyne. Domani il belga effettuerà le visite mediche a Roma e a giorni diventerà anche ufficialmente un giocatore azzurro. Un acquisto come questo è un segnale chiaro riguardo le intenzioni del Napoli in questo calciomercato e un grande colpo potrebbe arrivare anche nel ruolo del centravanti. Si era parlato tanto anche dell’attaccante del Liverpool Darwin Nunez, su cui arrivano nuovi e importanti aggiornamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nunez al Napoli, arriva la mossa di Manna: la notizia fa impazzire i tifosi

In questa notizia si parla di: napoli - nunez - arriva - mossa

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Milan: Darwin Nunez nel mirino. Ma tanta concorrenza. Il Milan è tra i club interessati all'attaccante Darwin Nunez in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. L'uruguaiano è nel mirino anche di Atletico Madrid, Lipsia e Al-Hilal. Tuttavia, il Napoli s Vai su Facebook

Sportitalia - Napoli, colpo in attacco! Nel mirino Darwin Nunez e David: le ultime; Moretto: Juve a lavoro per un accordo con Osimhen, il Napoli ha chiesto...; Nuovo portiere Napoli, Schira: spunta la mossa di Manna.

"Il Napoli si inserisce per Frattesi". Prima mossa di De Laurentiis Secondo msn.com: Ecco perché il Napoli ha fatto a prescindere la propria mossa, ha manifestato il proprio interesse per il calciatore in attesa di ulteriori sviluppi.