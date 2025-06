Nuestros tiempos – Il futuro è ora come finisce | spiegazione finale

Dall’11 giugno 2025, Netflix presenta "Nuestros Tiempos – Il futuro è ora", un film avvincente che unisce scienza e sentimenti. Nora e Héctor, due appassionati di fisica, realizzano un'incredibile scoperta: una macchina del tempo. Il loro viaggio dal 1966 al 2025 svela un mondo in continua evoluzione, mettendo alla prova il loro legame e il loro coraggio. Tutto è ... pronto a cambiare per sempre.

Dall’11 giugno 2025 è disponibile su Netflix Nuestros tiempos – Il futuro è ora. Si tratta di un film che vede protagonisti Nora e Héctor, i quali decidono di viaggiare nel tempo, dal 1966 al 2025, dopo aver fatto una grandiosa scoperta scientifica. I due formano una coppia affiatata, unita anche dalla passione per la fisica. Negli anni Sessanta lavorano a una macchina del tempo e il loro primo salto temporale li porta ai giorni nostri. Tutto è cambiato, in particolare per Nora, la quale scopre che le donne nella scienza oggi sono tenute in considerazione. Invece, Héctor fa più fatica ad adattarsi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com