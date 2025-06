Notturna del Campanile il 14 giugno la sesta edizione a Casalbordino

Preparati a vivere una notte magica: il 14 giugno, Casalbordino si trasforma in un palcoscenico di energia e passione con la sesta edizione della Notturna del Campanile. Questa corsa unica, in “abito da sera”, unisce sport, emozioni e comunità in un’atmosfera indimenticabile. Manca poco al grande appuntamento: preparati a correre sotto le stelle e a lasciarti conquistare da un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti!

Il countdown è ufficialmente partito per la sesta edizione della Notturna del Campanile in programma sabato 14 giugno a Casalbordino. È la corsa podistica in "abito da sera" che da pochi anni anima le strade cittadine trasformandole in un palcoscenico di sport ed emozioni con l'approssimarsi.

