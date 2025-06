notting hill e overtourism case dipinte di nero per scoraggiare il flusso di turisti e influencer

Notting Hill, celebre per le sue case pastello e il fascino romantico, sta affrontando una rivoluzione inattesa. Per contrastare l’overtourism e preservare la tranquillità dei residenti, alcuni hanno deciso di dipingere le facciate di nero, un gesto drastico ma emblematico. Questa scelta provocatoria solleva interrogativi sulla sostenibilità del turismo e sull’identità di quartieri iconici. Ma quale sarà il futuro di questa storica zona londinese?

