Notte di furti nella zona Borgo | colpite tre attività commerciali

Nella notte appena trascorsa, il quartiere Borgo è stato teatro di una serie di furti che hanno colpito tre attività commerciali, tra cui anche un panificio. I malviventi, agendo con modalità simili, hanno forzato le porte danneggiandole per entrare e sottratto il denaro presente in cassa. La comunità e le forze dell'ordine sono ora impegnate a fare luce su questi episodi e a garantire maggiore sicurezza. La strada verso la tranquillità riprende il suo corso, ma l'attenzione resta alta.

Tarantini Time Quotidiano Nella notte appena trascorsa, tre esercizi commerciali situati nel quartiere Borgo sono stati oggetto di furti. I malviventi, seguendo una dinamica simile in tutti i casi, hanno forzato gli ingressi danneggiando le porte d’accesso e sottratto il denaro presente in cassa. Tra i locali colpiti figura anche un panificio. L’ammontare esatto dei bottini è ancora in fase di accertamento. I colpi sono stati messi a segno a breve distanza l’uno dall’altro, in un arco temporale molto ristretto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Notte di furti nella zona Borgo: colpite tre attività commerciali

