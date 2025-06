Notte Bianca per Sant’Antonio e processione del Carro Trionfale come cambia la viabilità

Prepariamoci a vivere una notte indimenticabile con la Notte Bianca per Sant'Antonio e la suggestiva processione del carro trionfale. Tuttavia, per garantire lo svolgimento sicuro e fluido di questi eventi, cambieranno temporaneamente alcune modalitĂ di viabilitĂ e sosta. Ecco tutto quello che bisogna sapere per partecipare e muoversi senza inconvenienti durante questa festa.

Per consentire lo svolgimento della "Notte Bianca per Sant'Antonio", prevista dalle ore 20 di sabato 14 giugno 2025 sino all'1 di notte, dalle 14 di sabato 14 alle 2 di domenica 15, sarĂ vietata la sosta sul lato est di via C. Battisti, tra viale Europa e via Camiciotti; su tutta l'area di largo.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

Dalla Processione con il Carro Trionfale alla Notte Bianca. #Messina si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio. Partecipa alla discussione

Toti & Totino 15 Giugno 2025 Messina sotto luminarie Chiesa Sant’Antonio! Notte Bianca per S. Antonio Blue Sea in Sicily Partecipa alla discussione

