Notte Bianca di Legnano 2025 sabato 14 giugno | in centro è tutta una festa Il programma degli eventi

Preparati a vivere un’indimenticabile notte di festa nel cuore di Legnano! Sabato 14 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico di musica, divertimento e cultura con la Notte Bianca 2025, una festa coinvolgente che anima il centro e invita tutti a partecipare. Dall’arte alle degustazioni, un programma ricco di sorprese aspetta adulti e giovani: non perdere l’occasione di essere protagonista di questa magica serata.

Legnano (Milano) – Dopo l’evento dedicato prevalentemente ai bambini, è arrivato il momento degli adulti: archiviata la notte bianca dedicata ai più piccoli, infatti, va in scena sabato prossimo, 14 giugno, la Notte bianca di Legnano in versione tradizionale, la festa organizzata dal Distretto del Commercio e da Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale e che anche quest’anno è chiamata a dare il via alla «Bella Estate», il programma di manifestazioni studiato per chi resta in città durante la stagione calda. L’iniziativa è stata presentata ieri da amministratori comunali e rappresentanti di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it