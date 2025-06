Notte bianca con shopping e animazione

notte bianca con shopping e animazione alla Bovisa promette di essere un evento imperdibile, dove il divertimento e lo shopping si incontrano in un’atmosfera magica. Tra negozi aperti fino a tarda notte, offerte irresistibili e spettacoli per tutti, questa serata trasformerà il quartiere in un vero e proprio villaggio di festa. Intanto, shopping sotto le stelle: per tutta la serata, i...

Notte bianca alla Bovisa: una serata di festa, shopping e sorprese per tutta la famiglia domani, giovedi 12 giugno, dalle 19 fino a tarda notte. Insomma, il quartiere a nord della città si prepara a vivere una serata indimenticabile con la notte bianca, un evento che animerà la zona con negozi aperti fino a tardi, offerte e un ricco programma di intrattenimento per grandi e piccoli. Intanto, shopping sotto le stelle: per tutta la serata, i negozi della Bovisa resteranno aperti con sconti speciali, promozioni esclusive e tante occasioni per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Poi animazione per bambini: le famiglie saranno accolte in un'atmosfera festosa con giochi, spettacoli, laboratori creativi e sorprese pensate appositamente per i più piccoli.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

NOTTE BIANCA STRAMBINO 2025 Sabato 14 giugno torna l’evento più atteso dell’estate strambinese! Una notte speciale tra musica dal vivo, spettacoli, mostre, street food, shopping sotto le stelle e tante sorprese per grandi e piccoli! A partire d Partecipa alla discussione

Manca sempre meno alla fantastica NOTTE BIANCA DEI BAMBINI DOMENICA 8 GIUGNO dalle 18 alle 23 SCOPRI LE INFO UTILI PER LA SERATA ed il programma in continuo aggiornamento www.legnanoon.it/eventi/circus-show-la-notte-bi Partecipa alla discussione

Musica, spettacoli e street food, il 14 giugno torna La Notte Bianca di Legnano. Il programma; La Notte Bianca di degusta VINO: via Gioberti brinda all’estate; Shopping d'estate, si studiano delle novità.

Notte Bianca a Poggibonsi. Arte di strada protagonista: "Così la città è attrattiva" - Domani dalle 19 alle 2 di notte ricca kermesse di spettacoli e giochi pirotecnici .