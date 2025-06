Notte Bianca a Poggibonsi Arte di strada protagonista | Così la città è attrattiva

Preparati a vivere una notte indimenticabile: domani, 12 giugno, Poggibonsi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la Notte Bianca, dove arte di strada, spettacoli e shopping si uniscono sotto le stelle. Un evento rinnovato che coinvolge tutta la città , dal centro storico ai negozi aperti fino a tardi, creando un’atmosfera unica di festa e socialità . Non perdere l’occasione di scoprire cosa rende Poggibonsi così speciale.

Dalla 19 di domani 12 giugno, fino alle 2 di notte, Poggibonsi vivrĂ la sua Notte Bianca all’insegna degli spettacoli e dello shopping con l’apertura straordinaria dei negozi. L’evento torna con un format rinnovato e con i consueti attori istituzionali: Via Maestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, Fondazione Elsa e numerose realtĂ culturali e sportive del territorio. Un cartellone nutrito, ispirato all’arte di strada, con la partecipazione di trampolieri, ballerine aeree, e un gran finale che ha per tema conduttore La Tempesta di William Shakespeare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte Bianca a Poggibonsi. Arte di strada protagonista: "Così la città è attrattiva"

*POGGIBONSI NOTTE BIANCA 2025* *Giovedì 12 giugno* Dalle *19.00 alle 2.00* Una notte magica sotto le stelle tra: *musica dal vivo* *spettacoli, artisti di strada* ? *negozi aperti* *sorprese per grandi e piccini* Vivi il centro di Poggibon Partecipa alla discussione

Il gruppo femminile di BALLA IN ROSA sarĂ presente ALLA NOTTE BIANCA 12 GIUGNO 2025 Partecipa alla discussione

