Note a Palazzo | un' estate di musica e incanto a Certaldo

Certaldo si trasforma in un palcoscenico magico con "Note a Palazzo", un incantevole ciclo di concerti estivi che illumineranno le serate di lunedì. Ogni settimana, il suggestivo Palazzo Pretorio ospiterà artisti di talento, regalando atmosfere uniche e momenti indimenticabili a ingresso libero. Un'occasione imperdibile per vivere l'estate tra musica, cultura e meraviglia: preparatevi a lasciarvi conquistare dal ritmo e dalla bellezza di questa straordinaria rassegna.

Certaldo si prepara ad accogliere un'estate all'insegna della musica con la rassegna "Note a Palazzo", un ciclo di concerti a ingresso libero che animerà il suggestivo Palazzo Pretorio ogni lunedì sera, a partire dalle ore 21:30. L'iniziativa, promossa dal Comune di Certaldo in collaborazione con.

Premio Nazionale Filosofia 2025: weekend a Palazzo Pretorio Certaldo - Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra storia, cultura e riflessione: la Festa della Filosofia 2025 a Certaldo, il borgo medievale toscano patria di Boccaccio, apre le porte al prestigioso Premio Nazionale di Filosofia.

Note a Palazzo @proloco_certaldo e @polis_certaldo in collaborazione con @comune_di_certaldo vi portano Note a Palazzo. Una rassegna di concerti, che dà spazio a gruppi giovanili, con generi musicali diversi. Il tutto incorniciato dall'atmosfera del gia Partecipa alla discussione

Partenza straordinaria per la rassegna musicale “Note a Palazzo”, che ha inaugurato la stagione con un concerto sold out nella suggestiva cornice di Palazzo Pretorio, nel cuore del borgo medievale di Certaldo Alto.... Partecipa alla discussione

