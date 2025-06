Non voglio un’altra Garlasco! Delitto Alice Neri il gesto choc del marito in aula

Un’altra svolta sconvolgente scuote il processo per l’atroce delitto di Alice Neri. Durante l’audizione, il marito della vittima, Nicholas Negrini, ha compiuto un gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole, cambiando le sorti dell’intera vicenda giudiziaria. Cosa ha fatto esattamente Negrini? Scopriamolo insieme, perché questa storia è destinata a lasciare un segno indelebile.

Un clamoroso colpo di scena ha scosso l’ultima udienza del processo per l’efferato delitto di Alice Neri, la giovane madre trovata carbonizzata nel 2022 all’interno della sua auto a Fossa di Concordia. Nel corso della requisitoria dell’accusa contro l’unico imputato, Mohamed Gaaloul, il marito della vittima, Nicholas Negrini, ha assunto una posizione inaspettata che ha ribaltato le aspettative processuali. Delitto Alice Neri, cosa ha fatto il marito. Contrariamente a quanto ci si potesse attendere da una parte lesa, Nicholas Negrini non solo non ha richiesto la condanna di Gaaloul, ma ha formalmente ritirato la sua costituzione di parte civile, rinunciando di fatto a qualsiasi richiesta di risarcimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non voglio un’altra Garlasco!”. Delitto Alice Neri, il gesto choc del marito in aula

