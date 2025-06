Non terrò ancora le stesse deleghe

Paola Colombo, la neo sindaca di Cernusco, si prepara a un nuovo capitolo amministrativo con entusiasmo e determinazione. Dopo aver gestito con responsabilità importanti deleghe come Commercio, Sport e Comunicazione nel primo mandato, ora intende aprire una fase più incisiva e innovativa per la città. Con un’impronta più decisa e una visione rinnovata, Paola Colombo si appresta a guidare Cernusco verso un futuro ancora più prospero e partecipativo. Da qui in poi...

"Non terrò più per me tutte le deleghe che ho avuto nel primo mandato", e cioè Commercio, Sport, comunicazione sono solo alcune delle partite che hanno visto Paola Colombo, la neo sindaca di Cernusco, impegnata da assessore. "Comincia una fase diversa - spiega - con un’impronta più decisa di quanto non sia stato finora. La gestione da vice è stata istituzionale, non sarebbe stato giusto fare diversamente alla luce della situazione. Da qui in poi cambieremo". Bar.Cal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Non terrò ancora le stesse deleghe"

