Non sono una diva e non mi sono mai sentita tale | Catherine Deneuve si racconta al Taormina Film Festival

Catherine Deneuve, una vera leggenda del cinema francese, si racconta al Taormina Film Festival con umiltà e sincerità. La diva che ha conquistato cuori con la sua eleganza e talento smentisce il mito e rivela un’anima autentica. La sua storia, fatta di successi e passioni, sarà al centro di una serata speciale al Teatro Antico, dove riceverà il Premio alla carriera. Una celebrazione di un’icona senza tempo, la cui influenza trascende i confini del grande schermo.

“Non ho mai amato la parola diva. È come se fosse un sinonimo di capricciosa, egoista, e non lo trovo giusto”. Parola di Catherine Deneuve, l’icona del cinema francese che ha incantato generazioni di spettatori con il suo talento e la sua eleganza. L’attrice, ospite d’onore del 71esimo Taormina Film Festival, riceverà il Premio alla carriera in una serata evento al Teatro Antico, celebrando una vita dedicata all’arte e alla cinematografia. Durante un’intervista rilasciata a margine della presentazione del suo ultimo film, “Spirit World – La Festa delle Lanterne”, diretto da Eric Khoo, Deneuve ha riflettuto sul significato di essere una figura pubblica e sull’importanza di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it