Non sono un mostro né un assassino | Bossetti si sfoga in tv 15 anni dopo il delitto di Yara Gambirasio

Dopo 15 anni dal drammatico delitto di Yara Gambirasio, Bossetti si rivolge al pubblico in un’intervista televisiva, ribadendo la propria innocenza. La sua testimonianza apre un nuovo capitolo nel caso, alimentando dubbi e interrogativi sulla verità. In un mare di sospetti e dichiarazioni contrastanti, resta da chiedersi: quale sarà il vero volto della giustizia?

Il muratore di Mapello continua a dichiarare la propria innocenza ma non sa spiegare la presenza del suo Dna negli indumenti della vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Non sono un mostro, né un assassino": Bossetti si sfoga in tv 15 anni dopo il delitto di Yara Gambirasio

In questa notizia si parla di: sono - mostro - assassino - bossetti

Mantide di Parabiago, la versione di Adilma: “Non sono il mostro che molti descrivono. Mai fatti riti con animali, li amo” - Igor Benedito, noto come la 'mantide di Parabiago,' apre il suo cuore confessando le bugie e riconoscendo il ruolo di sua madre, Adilma Pereira Carneiro, in un momento di grande rivelazione.

"Non sono un mostro, né un assassino": Bossetti si sfoga in tv 15 anni dopo il delitto di Yara Gambirasio #massimobossetti https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/bossetti-intervista-tv-dna-yara-gambirasio_99494796-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

Nell'attesa intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Bossetti ribadisce ancora una volta di essere innocente. "Non sento alcuna colpa addosso. Ma sì, porto l’etichetta del mostro - racconta a Belve Crime - Anche se venissi prosciolto, resterà tatuata sulla mia t Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Massimo Bossetti a Belve: “Ho l’etichetta del mostro, la porterò fino alla morte. Ma non sono un assassino”; Non sono un mostro, né un assassino: Bossetti si sfoga in tv 15 anni dopo il delitto di Yara Gambirasio; Bossetti a Belve Crime: «Il mio Dna sugli slip di Yara? Assurdo. L'infedeltà di mia moglie Marita è cicatrice più grande. L'infanzia tormentata e il rapporto con mamma».

Massimo Bossetti a Belve: “Ho l’etichetta del mostro, la porterò fino alla morte. Ma non sono un assassino” - A 15 anni dal delitto della tredicenne Yara Gambirasio, l’uomo, condannato all’ergastolo, continua a dichiararsi innocente nell’intervista di Francesca Fagnani ...

Massimo Bossetti a Belve: “Non sono un assassino e non so come il mio dna sia finito sugli slip di Yara” - L'uomo, condannato all'ergastolo, è stato intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata su Rai 2 ...