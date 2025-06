Non solo Esselunga e appartamenti nell' area di via Ugo Bassi nascerà uno studentato da 100 posti

Non solo Esselunga e appartamenti in zona via Ugo Bassi: a Rimini nascerà uno studentato da 100 posti, un progetto che riecheggia i primi rendering del quartiere Rimini Life. Dopo l’accordo tra Comune e proprietari, questa iniziativa sembrava essere stata messa in secondo piano, ma ora il tema torna prepotentemente alla ribalta, promettendo di trasformare radicalmente l’area e offrendo nuove opportunità per studenti e residenti. Ma quali saranno le prossime mosse?

Era un argomento che già era stato inserito nei primi rendering. Quando si parlava di trasformare l'area dell'ex nuova Questura in un nuovo quartiere, chiamato Rimini Life. Poi il tema era finito in secondo piano, dopo l'accordo che era stato raggiunto tra Comune e proprietari dell'area.

