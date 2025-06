Non sei un genitore di tipo A né B? Forse la tua genitorialità è Type C Parenting

Ogni genitore, con il suo stile unico, plasma il futuro dei propri figli. Secondo la Mayo Clinic, il compito principale è prepararli ad affrontare la vita con sicurezza e resilienza. Che tu sia di tipo A, B o C, conoscere i diversi approcci genitoriali ti aiuta a capire come supportare al meglio la crescita dei tuoi figli. Scopri quale stile si adatta di più alla tua figura di genitore e come può influenzare positivamente il loro sviluppo.

Il compito di un genitore, illustra la Mayo Clinic, è preparare i propri figli a essere adulti che siano in grado di prendersi cura di sé stessi e superare le difficoltà. Questa preparazione può avvenire in diversi modi, sia per scelte educative ben definite che per il proprio stile genitoriale. Ogni genitore, spiega questo studio, ha un approccio unico nell’interazione con i propri figli e la loro gestione. Esistono diverse tipologie di stili educativi, che nel singolo genitore possono non solo mescolarsi, ma anche alternarsi a seconda delle diverse situazioni. In ambito non accademico (nel quale la distinzione sugli stili genitoriali è tra autoritario, autorevole e permissivo), si parla di Type A Parenting e Type B Parenting. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it