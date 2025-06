Non riempie gli stadi a Londra? Beyoncé regala i biglietti alla mensa dei poveri della città

Il nuovo tour di Beyoncé, Cowboy Carter and The Rodeo Chitlin’ Circuit, ha già acceso i riflettori negli Stati Uniti, ma in Europa la richiesta sembra essere più timida del previsto. Nonostante le smentite di Live Nation, alcune città come Londra stanno affrontando difficoltà nel riempire gli stadi. Eppure, la regina della musica dimostra ancora una volta che il suo impatto va oltre le vendite: per esempio, Beyoncé ha scelto di regalare biglietti alla mensa dei poveri della città.

Il Cowboy Carter and The Rodeo Chitlin’ Circuit Tour di Beyoncé è partito il 28 aprile al SoFi Stadium di Los Angeles, ma per ora la domanda per i biglietti è stata più bassa di quanto si aspettasse la produzione. Ma l’agenzia Live Nation ha subito smentito le notizie relative ai biglietti disponibili anche a prezzo calmierato last minute in molte delle tappe del tour: “ Sta andando bene, nessun allarme “. Eppure anche a Londra qualche problema si è verificato. Come riporta il The Sun, nessun sold out per i sei concerti previsti al Tottenham Hotspur Stadium. Quindi cosa fare per salvare il salvabile? “ Beyoncé sta regalando biglietti per i concerti alle famiglie che ricorrono alle mense popolari per evitare che lo stadio sembrasse vuoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it