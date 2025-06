“Non mi sgomberate”, e lancia una tanica di benzina contro i poliziotti.

Nella mattinata di ieri, un episodio di forte tensione ha sconvolto Nola: un uomo di 53 anni ha reagito con violenza durante un tentativo di sgombero, lanciando una tanica di benzina contro i poliziotti. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, si è conclusa con l’arresto del protagonista per lesioni, minacce e resistenza. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia cruciale il rispetto delle regole e la gestione pacifica dei conflitti.

Nella mattinata di ieri, la polizia ha tratto in arresto un 53enne napoletano per lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, impegnati nelle operazioni di sgombero e successiva demolizione di un immobile libero e in stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it