Non mangiateli Pericolo salmonella nei cioccolatini | in Italia richiamate varie marche

Attenzione amanti del cioccolato: in Italia sono stati richiamati numerosi marchi di cioccolatini a causa di un rischio Salmonella. Il Ministero della Salute ha emesso un allerta urgente, invitando a non consumare i prodotti coinvolti e a restituirli immediatamente al punto vendita. La sicurezza dei consumatori è la priorità, quindi meglio prevenire che curare: ecco cosa sapere per proteggere te e la tua famiglia.

Allerta alimentare: il Ministero della Salute ha lanciato un avviso urgente riguardante i cioccolatini, uno dei dolci più amati in Italia. È stato segnalato un rischio microbiologico dovuto alla possibile contaminazione da Salmonella, con il conseguente richiamo immediato di diversi lotti. Il consiglio è chiaro: non consumare i prodotti e restituirli al punto vendita. Richiamati cioccolatini di marchi noti. Il richiamo riguarda i cioccolatini prodotti da Golosità dal 1885 Srl, nello stabilimento di Grinzane Cavour, Cuneo.

