non gradisce 50 centesimi di elemosina tenta di rapinare il benefattore con una bottiglia

In un episodio che ha scosso piazza Maggiore, un uomo, insoddisfatto di soli 50 centesimi di elemosina, ha deciso di passare alle maniere forti, tentando di rapinare il benefattore con una bottiglia rotta. La scena si è conclusa con l’intervento dei Carabinieri, ma la tensione rimane alta. Cosa ha spinto questa persona a un gesto così estremo? E quale sarà il suo destino?

I 50 centesimi di elemosina che aveva appena ricevuto erano troppo pochi. E così ha tentato di rapinare il malcapitato benefattore di tutti i soldi che aveva, puntandogli contro una bottiglia. È successo in piazza Maggiore e per calmare il trentottenne libico sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione Mazzini e del Radiomobile. Lui non si è calmato neppure alla vista dei militari, anzi: ha infranto la bottiglia e ha tentato di colpire anche loro, lanciando un coccio affilato contro uno dei carabinieri. I colleghi del Radiomobile sono corsi in aiuto dei colleghi della stazione: nonostante l’arrivo dei rinforzi il mendicante ha continuato a opporre una strenua resistenza, vinta solo con l’utilizzo dello spray urticante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it