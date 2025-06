Non ereditare anche i debiti Ecco come

Se anche tu hai ereditato un patrimonio, ma ti trovi a doverti confrontare con debiti imprevisti, non disperare: conoscere i tuoi diritti e le strategie giuste può fare la differenza. Pillitteri ci mette in guardia e ci guida passo dopo passo per evitare di ereditare anche i debiti. Scopri come proteggerti e affrontare questa complessa situazione con sicurezza e consapevolezza.

Pillitteri Mi scrive un giovane lettore dell’interland milanese. Purtroppo ha perso la madre un paio di anni fa. E lui era l’unico erede. Accettata l’eredità (che comprendeva, oltre a una modesta liquidità, le quote di una srl) si vede, oggi, notificare dall’agenzia delle entrate una cartella esattoriale nell’ordine degli 80.000 euro. Evidentemente la srl era stata inadempiente ai suoi obblighi tributari e previdenziali. Mi chiede cosa rischia. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Esiste, infatti, tutta una casistica di sovraindebitati giovanissimi che hanno “ereditato” debiti di gran lunga superiori alle attività presenti nel patrimonio del de cuius. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non ereditare anche i debiti. Ecco come

