Non è tempo di dimissioni è tempo di lavorare | Nargi rilancia alla vigilia del Consiglio

Alla vigilia del Consiglio comunale di Avellino, la sindaca Laura Nargi ha ufficialmente confermato il suo impegno a proseguire l’amministrazione, smentendo le voci di dimissioni. Con determinazione e chiarezza, rilancia il suo progetto per la città, rafforzando la fiducia tra i cittadini e gli alleati. In un momento delicato, la sua presa di posizione diventa un segnale forte di continuità e di speranza per il futuro di Avellino, lasciando alle spalle ogni incertezza.

Alla vigilia del Consiglio comunale previsto per domani, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, conferma la volontà di proseguire nell’azione amministrativa, allontanando le voci di possibili dimissioni. Lo ha dichiarato questa mattina in un punto stampa, rispondendo a domande sulla crisi politica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Non è tempo di dimissioni, è tempo di lavorare”: Nargi rilancia alla vigilia del Consiglio

Cosa riportano altre fonti

Avellino, la sindaca Nargi va dal prefetto: c’è l’ipotesi dimissioni - Nargi sale le scale di Palazzo di Governo per un breve colloquio con il Prefetto, Rossana Riflesso.