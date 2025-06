Non compilava il registro per la sicurezza alimentare | sanzionato titolare di bar

La sicurezza alimentare è una priorità imprescindibile per tutelare i clienti e garantire ambienti di lavoro conformi alle normative. Tuttavia, un titolare di bar a Canicattì ha trasgredito questa regola fondamentale, non compilando il registro di autocontrollo Haccp. Accertamenti della polizia hanno portato a una sanzione salata: il proprietario dovrà pagare 2...

Non compilava - stando a quanto è stato accertato dai poliziotti del commissariato di Canicattì - il registro di autocontrollo Haccp, che serve per la prevenzione dei rischi alimentari. Il proprietario di un bar della città dell'uva Italia, un canicattinese, è stato sanzionato: dovrà pagare 2.

