Non auguro a nessuno quello che ho passato mi sono spaventata di me stessa | parla Belen Rodriguez

Belen Rodriguez torna a parlare, rivelando le sfide nascoste dietro il suo sorriso. Tra chiarimenti sulla relazione con Cecilia e un racconto sincero di un periodo difficile, la showgirl si apre con coraggio, condividendo il peso di emozioni profonde. La sua testimonianza ci ricorda quanto la forza interiore sia fondamentale per superare momenti bui, e ci invita a riflettere sulla resilienza che ognuno di noi può trovare nei momenti di crisi. La sua storia ci insegna che, anche nelle prove più dure, c’è sempre una via verso la luce.

Belen Rodriguez è tornata a parlare pubblicamente. Lo ha fatto in un’intervista a “Chi”, mettendo in chiaro due cose: con la sorella Cecilia non c’è nessuna frattura e, sul piano personale, ha attraversato un periodo buio. La showgirl ha raccontato il peso degli ultimi anni, tra la fine del matrimonio con Stefano De Martino e una depressione che l’ha costretta a fermarsi. “Non auguro a nessuno quello che ho passato”, ha spiegato. “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene”, ha raccontato, parlando dei suoi nuovi progetti su Discovery. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it