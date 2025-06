Non andrei mai a vivere con papà | il figlio di Pago e Miriana si racconta in tv E il cantante risponde sui social

Nel mondo dello spettacolo, le storie di famiglia assumono spesso sfumature sorprendenti e autentiche. Miriana Trevisan, ospite di Caterina Balivo, ha condiviso il suo rapporto con Nicola, figlio di Pago, rispondendo a domande che hanno rivelato molto di più di una semplice narrazione familiare. La sua sincerità ha acceso un dibattito aperto sui social e tra i fan, lasciando tutti con una domanda: "Non andrei mai a vivere con pap224?"

Miriana Trevisan è stata ospite del programma condotto da Caterina Balivo La Volta Buona insieme a Nicola, il figlio che 15 anni fa è nato dall'amore per l'ex compagno Pago, al secolo Pacifico Settembre. Il rapporto tra madre e figlio è stato al centro delle domande della conduttrice che, a un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Non andrei mai a vivere con papà": il figlio di Pago e Miriana si racconta in tv. E il cantante risponde sui social

In questa notizia si parla di: figlio - pago - miriana - andrei

Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan: “Non andrei mai a vivere con papà. Si sposa? Non ce lo dice” - Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan, si distingue per il suo spirito brillante e la sua sincerità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il figlio di Pago e Miriana Trevisan a La volta buona: Non andrei mai a vivere con papà, la reazione del cantante; Non andrei mai a vivere con papà: il figlio di Pago e Miriana si racconta in tv. E il cantante risponde sui social; Miriana Trevisan, il figlio Nicola: «Il matrimonio di papà Pago? Non so nulla. Non vivrei mai con lui».

Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan: “Non andrei mai a vivere con papà. Si sposa? Non ce lo dice” - Nicola, figlio di Miriana Trevisan e del cantante Pago, lancia qualche scherzosa frecciatina al padre soprattutto in riferimento al matrimonio con Serena ...