Nola ex occupante abusivo svuota tanica di benzina addosso agli agenti | arrestato

Momenti di tensione hanno sconvolto Nola durante un'operazione di sgombero, quando un ex occupante abusivo ha tentato di ostacolare le forze dell'ordine con azioni violente. La scena si è infiammata quando il 53enne napoletano, in un gesto estremo, ha svuotato una tanica di benzina addosso agli agenti, portando all'arresto. Un episodio che sottolinea come la lotta all'illegalità possa sfociare in situazioni di grande pericolo e tensione.

Momenti di forte tensione nella mattinata di ieri, martedì 10 giugno, durante un’operazione di sgombero e demolizione di un immobile abbandonato a Nola. Un 53enne napoletano, ex occupante abusivo di uno degli appartamenti coinvolti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nola, ex . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Nola, ex occupante abusivo svuota tanica di benzina addosso agli agenti: arrestato

Approfondimenti da altre fonti

Nola, per evitare la demolizione di un immobile abusivo lancia una tanica di benzina contro un agente : 53enne arrestato; Nola: Ostacola la demolizione di un immobile abusivo, arrestato; Nola, ex occupante abusivo svuota tanica di benzina addosso agli agenti: arrestato.

Nola, per evitare la demolizione di un immobile abusivo lancia una tanica di benzina contro un agente : 53enne arrestato - Un 53enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.