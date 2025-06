Nodo primarie affondo di Beppe Sala | Pd contro di me quando mi esprimo Il campo largo? Serve un centro

In un panorama politico in continua evoluzione, le parole di Giuseppe Sala riflettono la complessità delle decisioni che plasmeranno il futuro di Milano e del Centrosinistra. Con un atteggiamento aperto ma deciso, il sindaco uscente evidenzia l'importanza di un campo largo e di un dialogo costruttivo, lasciando intendere che, se vogliono vincere, devono valutare con attenzione ogni scelta. La sfida è aperta: cosa riserveranno le prossime mosse?

Milano – “Ho espresso qualche perplessità sulle primarie, ma la mia opinione non conta nulla, io sono il sindaco uscente. Ma per me le primarie non possono essere un dogma. A Genova non ci sono state e la Salis ha vinto. Se a Milano si vuol vincere, faranno la valutazione migliore. Ma visto che ogni volta che esprimo un’idea non va bene, me ne sto nel mio guscio”. Si schermisce, in diretta su Radio Rtl 102.5, Giuseppe Sala, parlando in vista delle elezioni comunali in programma nel 2027. Ormai il primo cittadino ha capito che le sue opinioni, in particolare sul tema di come scegliere il suo successore, non sono molto gradite negli uffici della segreteria milanese del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nodo primarie, affondo di Beppe Sala: “Pd contro di me quando mi esprimo. Il campo largo? Serve un centro”

