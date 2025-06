No io non lavo mi rifiuto È roba da donne fatelo voi Sessista | Teresanna Pugliese si infuria per le parole di Mirko Frezza all’Isola dei Famosi

L’atmosfera sull’Isola dei Famosi 2025 si fa sempre più infuocata, tra tensioni e scontri che accendono il gossip. Mirko Frezza, con le sue parole provocatorie, ha acceso un dibattito acceso sul rispetto e i ruoli in uno dei programmi più seguiti. Ma cosa pensa realmente Teresanna Pugliese di questa polemica? Scopriamolo insieme, perché le emozioni sono solo all’inizio di questa avventura.

Non sono passati nemmeno due mesi dall’inizio dell’I sola dei Famosi 2025, e il clima tra i naufraghi è già teso. Negli ultimi, Mirko Frezza si è rifiutato di lavare le pentole usate per cucinare, sostenendo: “ L’epatite C è brutta “. Ma non è tutto. In un confronto con Teresanna Pugliese e Loredana Cannata, ha detto: “No, io non la lavo, mi rifiuto proprio, è roba da donne, fatelo voi. Sarò sessista ma la penso così”. Pugliese, ancor prima, aveva provato a spiegare a Mirko: “ Hai capito in che stato viviamo? Nella natura, igiene quasi zero”. A darle manforte è intervenuta Cannata, ricordando una regola di base della convivenza: “ Dovremmo lavare tutti, una volta ciascuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it