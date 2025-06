Nintendo Switch 2 parte bene | record di vendite al lancio

Il debutto di Nintendo Switch 2 sta sorprendendo tutti: con un record di vendite al lancio, ha superato in pochi giorni i risultati della prima generazione, dimostrando ancora una volta il suo enorme appeal. La domanda crescente e l’entusiasmo dei fan sono inarrestabili. Ma quali sono le innovazioni che stanno facendo innamorare nuovamente il pubblico? Scopriamolo insieme e analizzate le ragioni di questo straordinario successo.

Dopo pochi giorni dal debutto del 5 giugno, Nintendo Switch 2 è diventata l'hardware della società venduto più velocemente, superando quanto fatto dalla prima Switch in un mese. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nintendo Switch 2 parte bene: record di vendite al lancio

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - bene - record

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Splatoon Raiders: Il Primo Spin-Off della Serie Arriva su Switch 2! Hai letto bene: Splatoon Raiders è stato appena annunciato in esclusiva per Nintendo Switch 2! Un'avventura completamente nuova, con un protagonista inedito chiamato "Meccanico", p Partecipa alla discussione

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha riferito che Nintendo Switch 2 potrebbe subire dei sostanziali impatti negativi per i dazi di Trump, ancora da valutare bene. Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nintendo Switch 2 parte bene: record di vendite al lancio; Nintendo Switch 2 ha siglato il nuovo record di vendite al lancio?; Zelda: Tears of the Kingdom si mostra su Nintendo Switch 2 con 20 minuti di gameplay.

Switch 2, lancio da record: il migliore di sempre per Nintendo - Partenza da record per Switch 2: la nuova console Nintendo è la più venduta di sempre al lancio con 3,5 milioni di unità in quattro giorni.

Lancio da record per Nintendo Switch 2: 3,5 milioni di unità vendute in quattro giorni - Nintendo ha annunciato di aver venduto oltre 3,5 milioni di Switch 2 nei primi quattro giorni dal lancio globale: cifre che hanno permesso alla console di diventare il sistema Nintendo più venduto di ...