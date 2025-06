Nina Zilli a Taormina | Qui è vero girl power ora tocca alle più giovani

a noi giovani continuare a portare avanti questo spirito di forza e determinazione. Nina Zilli, sul tappeto rosso di Taormina, ha celebrato il vero girl power, ispirando le nuove generazioni a scrivere il proprio futuro con coraggio e passione. Ora tocca a noi, le protagoniste di domani, fare la differenza e mantenere viva questa ereditĂ di empowerment e solidarietĂ .

(askanews) – «Qui è un po’ girl power, quello vero di Nina Simone », ha scherzato Nina Zilli sul red carpet del Taormina Film Festival, parlando di questa 71esima edizione dedicata alle donne, come ha voluto la direttrice artistica Tiziana Rocca. «Queste donne che mi piace chiamare amazzoni 2.0., eroine che hanno fatto breccia», ha proseguito la cantante che si è esibita in una performance al Teatro Antico prima del film d’apertura «ora tocca alle generazioni piĂą giovani finire quello che abbiamo iniziato, credo sia un momento molto positivo in questo senso». Il messaggio di Nina Zilli contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Amica.it