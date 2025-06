Niente Serie A firma in Premier | è lui il colpo per la Champions

Niente Serie A, firma in Premier League: 232! Lui, il colpo per la Champions, ha scelto di virare verso l’Inghilterra, attirato dal fascino della Premier. Una decisione che scuote il mercato e accende gli entusiasmi delle big europee pronte a contendersi il suo talento. Con il suo trasferimento, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e a lasciare il segno nel massimo palcoscenico continentale.

Il calciatore sembrava destinato a giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà. Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore avrebbe snobbato la possibilità di trasferirsi in Italia perché attratto dal richiamo della Premier League. Su di lui si sarebbero cominciate a muovere diverse squadre importanti, una delle quali avrebbe intenzione di ingaggiarlo per rinforzarsi in vista della prossima Champions League. Niente Serie A, resta in Premier per giocare la Champions (LaPresse) – calciomercato.it Dettaglio, questo, che starebbe giocando un ruolo fondamentale nella scelta del ragazzo, consapevole che giocare questa competizione in Inghilterra ha un sapore diverso rispetto che farlo in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Niente Serie A, firma in Premier: è lui il colpo per la Champions

